بالصور.. مدير شرطة النقل يُفاجئ محطة السكة الحديد بالزقازيق

قاد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، حملة أمنية على محطة سكك حديد الزقازيق وإدارة شرطة بريد، استهدفت فحص المسجلين الجنائيين المعروف عنهم ارتكاب وقائع سرقات مهمات السكك الحديدية واستهداف مخازن الخردة وتجارة المخدرات وتنفيذ الأحكام وحيازة الأسلحة والذخيرة، وسرقة أسلاك وكابلات التليفونات.

وحرص اللواء سيد جاد الحق على تفقد الخدمات الأمنية داخل المحطة والأرصفة، والتأكد من مدى صلاحية أجهزة كشف المعادن والحقائب، وشدد على الخدمات بضرورة الفحص الجيد والإخطار الفورى، عن أى جسم غريب والتعامل معه بكل جدية حرصاً على سلامة المواطنين، حيث يتم عمل كردون أمنى حتى يتم فحص البلاغ وتأمين المكان.

كما شدد على تكثيف التواجد الأمنى وتشديد الإجراءات الأمنية والانتشار السريع داخل وسائل النقل المختلفة بكل الفروع الجغرافية للنقل والمواصلات، لرصد الحالة الأمنية والتصدى السريع لأى محاولة للخروج عن القانون والاعتداء على المواطنين والمنشآت الحيوية، مؤكدًا على تفعيل دور الخدمات السرية داخل القطارات، وعلى أهمية دور الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى تأمين جمهور الركاب فى وسائل المواصلات المختلفة.

كما فاجأ إدارة شرطة بريد الزقازيق وأطمئن على سير العمل به، وقام بمفاجأة الخدمات الأمنية المعينة داخل قسم شرطة محطة الزقازيق، وكذا الخدمات الأمنية المعينة على رصيف المحطة.



>

اللواء سيد جاد الحق مع فرد من أفراد الأمن بمحطة الزقازيق



>

مساعد الوزير لشرطة النقل يتفقد محطة قطار الزقازيق



>

اللواء سيد جاد الحق ومسئولو محطة قطار الزقازيق



>

اللواء سيد جاد الحق مع فرد من أفراد الأمن بمحطة الزقازيق



>

اللواء سيد جاد الحق فى مكتب الأمن بمحطة قطار الزقازيق



>

اللواء سيد جاد الحق مع أفراد الأمن بمحطة قطار الزقازيق