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الضابط المعتدى عليه من سيدة بالمطار:لازم أمسك نفسى حفاظًا على شكل الدولة

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الضابط المعتدى عليه من سيدة بالمطار:لازم أمسك نفسى حفاظًا على شكل الدولة الضابط المعتدى عليه من سيدة بالمطار:لازم أمسك نفسى حفاظًا على شكل الدولة
قال المقدم خالد فوزى ضابط بمطار القاهرة، إن صبره على السيدة التى اعتدت عليه بالمطار فى الفيديو الذى تم تداوله كان واجباً عليه فى ظل تنفيذه القانون، مضيفاً أنه عندما يجد سيدة تريده أن يخرج عن المألوف بدرجات استفزاز كبيرة يقوم بإمساك أعصابه بدرجة كبيرة.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، إلى أن ما يحكم بينه وبينها القانون، وكان يجب التعامل معها بالقانون، لافتاً إلى أنه كان لابد أن يضمن حق الدولة وهيبتها بشكل البدلة التى كان يرتديها، وكان لا بد أن يمسك نفسه حفاظاً على شكل الدولة.

وأوضح، أن ما حدث من الإعلام تجاه الفيديو جعل الوضع مع أسرته سيئ جداً، ولا يليق أن يرى أبناؤه والدهم بتلك الصورة، إلا أنهم يتفهمون ذلك الموقف.

وكان قد تم تداول يوضح اعتداء سيدة على مقدم الشرطة بالمطار بالضرب، فى ظل صمته وعدم الرد عليها نهائياً، بسبب مطالبة تلك السيدة بالصعود إلى إحدى الطائرات التى توجد فيها ابنتها، ورفض الأمن السماح لها بذلك.


>- مصدر بالمطار: ضبط حشيش مع السيدة المعتدية على ضابط شرطة

- الداخلية: السيدة المعتدية على ضابط المطار كانت تحمل 200 جرام مخدرات

- أحمد موسى يعرض فيديو لسيدة تعتدى على ضابط فى المطار بالضرب

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مصر 365

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