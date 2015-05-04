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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/4

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/4 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/4
من الشخصيات التى تهوى الابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحب مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم هادئ ويمر بشكل طبيعى وروتينى، فلا تحزن ولا تشعر بالملل فعلى الاقل لن تستمع لأخبار حزينة تضايقك.

توقعات ماجى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى


>حاول أن تستغل ذكاءك الشديد للنجاح فى علاقاتك العاطفية والحصول على حب ورضا من حولك، حاول أنت تعرف اهتمامات شريك حياتك لتتمكن من إسعاده ومفاجآته لتحافظ على العلاقة المميزة.

على مستوى العمل والمال


>لا يوجد أمامك العديد من الفرص الجيدة، لذا حاول التفكير عمق وهدوء واختيار الأنسب والأصلح، حتى تتمكن من التخلص من هذه المحنة المالية التى تتعرض لها وتتسبب فى ازعاجك وشعورك الدائم بالقلق.

على مستوى الصحة


>تحدى نفسك للوصول إلى ما كنت تحلم به، واستمر فى النجاح وممارسة الرياضة، فهى تساعدك فى الشعور بالاسترخاء والهدوء.

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مصر 365

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