حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/5/4

أصدقاء أوفياء يحملون وفاءً من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ يحالفك ويساعدك على تحقيق ما كنت تسعى إليه وإثبات كفاءتك وطموحك للجميع. توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

>حالتك العاطفية لا تسير بشكل صحيح بسبب عدم تقديرك للمجهودات التى يبذلها شريك حياتك من أجلك والتضحيات التى يقدمها لتبقى علاقتكم وللمحافظة عليها وعلى الذكريات التى مررتم بها. على مستوى العمل والمال

>اجتهادك فى العمل تسبب فى حصولك على مكانة خاصة عند رؤسائك وثقتهم بك، لذا عليك العمل والاجتهاد والبعد عن المشكلات مع الآخرين، حتى تتمكن من الحفاظ على هذه الصورة الجيدة التى تمكنت من رسمها فى مخيلتهم. على مستوى الصحة

>اهتمامك بصحتك بشكل مبالغ يثير غيرة من حولك، فالتزامك بنظامك الغذائى الصحى وعدم استماعك لمحاولات م حولك لإحباطك يسبب الضيق للآخرين.

شبكةعيونالإخبارية

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