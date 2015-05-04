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حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/4

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حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/4 حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/4
مواليد لديهم شخصيات هادئة محبة للحياة والسفر والمغامرة ليس لديهم أحلام كبيرة ولكن أحلامهم البسيطة مهمة تؤثر عليهم وعلى من حولهم، بينما تؤكد خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم مناسب للتنزه والخروج والاستمتاع بعض الوقت لتتمكن ممن التخلص من الحالة السيئة التى تشعر بها.

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى


>شريك حياتك يستنزفك عاطفيًا ولا يسعدك، وهو أمر تشعر به لكنك لا تريد أن تعترف به حتى لا تتعرض لانتقادات من حولك بسبب تصميمك عليه منذ البداية رغم نصائح المحيطين بك.

على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل جيد بسبب عدم إيمانك بقدرتك ورغبتك فى التفوق والنجاح رغم المعوقات والصعاب التى تواجهها.

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مصر 365

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