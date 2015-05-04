حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/5/4

من أهم صفات أصحاب برج الأسد أنهم لا يعترفون بالرأى الآخر ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدًا، فشخصياتهم القوية تمنعهم من الاعتذار والاعتراف بأن الشخص الآخر على حق، أما بخصوص حظ يوم الإثنين لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه من الأفضل التنازل بعض الشىء والتحلى بالقليل من المرونة للحفاظ على علاقاتك بمن حولك. توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

>علاقتك العاطفية جيدة وتسير بشكل سليم بفضل تحليك بالصبر والإيمان بقدرات حبيبك، وهو الأمر الذى يساعده ويجعله أكثر إقبالاً للتضحية من أجلك وتحملك فى الصعاب ووقت الضيق. على مستوى العمل والمال

>هناك العديد من المفاجآت غير السعيدة التى ستحدث لك فى العمل هذه الفترة بسبب غيرة العديد من زملائك فى العمل بسبب سعيك الدائم للتفوق وتقديم الأفضل فى كل المجالات لذا احترس فى الفترة المقبلة وكن مستعد للصدمات التى ستواجهها. على مستوى الصحة

>لا تستمتع لمن حولك ومحاولاتهم لإحباطك وحاول خسارة القليل من الوزن الذى سيجعلك تظهر بشكل أفضل خاصة مع اقتراب فصل الصيف، واعلم أن الأكلات الدسمة والوجبات السريعة لها الكثير من الأضرار خلال زيادة الوزن.

شبكةعيونالإخبارية

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