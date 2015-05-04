حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/5/4

من أهم الصفات التى تميز مواليد برج العقرب هى شخصية المميزة الملهمة والروح المرحة، قادرون على كسب ثقة من حولهم ولكن من الصعب أن يكتسب أحد ثقتهم مجتهدين فى العمل، أما خبيرة الأبراج ماجى فرح فتؤكد أن اليوم غير ملائم للنقاش مع شريك حياتك، فتصميمك وإصرارك على التحدث قد يأتى بنتائج عكسية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حاول فى الفترة المقبلة التفكير جيدًا قبل الدخول فى العلاقات العاطفية ولا تجعل رومانسيتك تتحكم بك وتتسبب فى حصولك على جرح لن تتمكن من نسيانه، فالطيبة والسذاجة غير جيدة فى العلاقات العاطفية.
>تذكر البطولات التى حصلت عليها والجوائز القيمة والمشاعر المفرحة التى شعرت بها من قبل بفضل اهتمامك برياضة لتتمكن من استعادة حماسك والرجوع مرة أخرى لهذه الرياضة التى توقفت عنها منذ فترة.
توقعات ماجى فرح على المستوى العاطفى
>حاول فى الفترة المقبلة التفكير جيدًا قبل الدخول فى العلاقات العاطفية ولا تجعل رومانسيتك تتحكم بك وتتسبب فى حصولك على جرح لن تتمكن من نسيانه، فالطيبة والسذاجة غير جيدة فى العلاقات العاطفية.
على مستوى الصحة
>تذكر البطولات التى حصلت عليها والجوائز القيمة والمشاعر المفرحة التى شعرت بها من قبل بفضل اهتمامك برياضة لتتمكن من استعادة حماسك والرجوع مرة أخرى لهذه الرياضة التى توقفت عنها منذ فترة.