حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/5/4

مواليد برج القوس لديهم روح مرحة ومحبون للحياة يتمتعون بقدر كبير من الابتكار كما أن لديهم العديد من الأهداف والأفكار الجيدة، بينما لا يحالفهم الحظ ولا يشعرون بالسعادة بشكل عام، فكما تؤكد هالة عمر خبيرة الأبراج لا تدع هذا الإحساس يسطر عليك ويتسبب فى إحباطك بل ثق بنفسك بشكل أكبر. توقعات هالة عمر على المستوى العاطفى

>فكرت كثيرًا فى الانفصال وهذا يدل على عدم إحساسك بالسعادة والرضا عن حياتك العاطفية لذا عليك باتخاذ هذا القرار الصعب الذى أجلته منذ فترة والتحدث مع حبيبك بصراحة؟ على مستوى الصحة

>حالتك النفسية السيئة تؤثر عليك وتدفعك لتناول كميات من الطعام وهو الأمر الذى يفسد حميتك الغذائية، لذا تخلص من هذه الحالة بسرعة حتى لا تفسد ما أصلحته.

شبكةعيونالإخبارية

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