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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/5/4

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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/5/4 حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/5/4
لديهم روح مرحة وجذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، من أهم عيوبهم العصبية والمزاجية التى تؤثر عليهم بشكل كبير، أما عن حظ هذا البرج فالفرص سانحة أمامك لتتقدم وتنتج وتثبت للجميع مهاراتك المختلفة.

توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب


>يبحث برج الميزان عن الأفضل لذا فمن الصعب حصوله على علاقة عاطفية، بالرغم من إعجاب العديد من الأشخاص به بفضل شخصيته الساحرة، لكنه لا يرضى بأى شخص.

على مستوى الصحة


>عليك ممارسة الرياضة لتحافظ على النجاح الذى وصلت إليه بخسارة الكثير من الوزن الذى كان سببًا فى إحباطك وعدم ثقتك بنفسك من قبل.

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مصر 365

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