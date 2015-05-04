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حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/5/4

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حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/5/4 حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/5/4
يعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك، أن اليوم ستشعر براحة كبيرة ورغبة هائلة فى الخروج إلى بعض الأماكن الهادئة للاسترخاء وتمضية بعض الوقت فى مشاهدة الطبيعة والاستمتاع بسحرها.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية غير مستقرة بسبب عدم إيمانك بالدور الكبير الذى يلعبه البقاء قى علاقة عاطفية ناجحة والالتزام بها فى النجاح والشعور الدائم بالراحة والربة فى التقدم وتحقيق الأهداف.

على مستوى العمل والمال


>بدأت فى الالتزام فى عملك بعض الشىء واستطعت طوال الفترة الماضية الضغط على نفسك لتثبت للجميع أنك جدير بالمكانة التى وصلت إليها، لكن عليك المحاولة بشكل أكبر وبذل مجهود مضاعف.

على مستوى الصحة


>عليك بالبدء فى الالتزام بنظام غذائى متوازن فوزنك الزائد أصبح ملاحظا من قبل الجميع وأصبح مثار سخرية، لا عليك الإسراع حتلى لا تصل لمرحلة لا تتمكن من السيطرة عليها.

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مصر 365

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