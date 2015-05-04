توقعات الأبراج يوم الاثنين 2015/5/4

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/4
>الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها الآخرون والقدرة على تحليل الأشياء بعمق وهدوء وتروى أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الاثنين مليئًا بالمفاجآت التى التى لن تتمكن من تحديد مدى تأثيرها على حياتك، فصدمتك بهذه المفاجآت سيجعلك غير قادر على لتفكير.
توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية فى مرحلة الخطر بسبب عدم استماعك لمشاكل شريك حياتك وعدم اهتمامك بما يحب وبما يكره وعدم مشاركتك لهواياته واهتماماته.
على مستوى العمل والمال
>حياتك العملية تسير بسرعة كبيرة، وهو الأمر الذى يصيبك بالخوف لذا عليك بالكف عن ما تفعله والتفكير فى مستقبلك وعدم ترك هذه الأحاسيس تسيطر على حيات وتمنعك عن النجاح والتقدم.
على مستوى الصحة
>حافظ على وزنك ورشاقتك وصحتك، ولا تهمل فى صحتك لتتمكن من النجاح والتقدم، فالصحة الجيدة دليل تمكنك من المضى قدمًا.
حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/5/4
>أصدقاء أوفياء يحملون وفاءً من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ يحالفك ويساعدك على تحقيق ما كنت تسعى إليه وإثبات كفاءتك وطموحك للجميع.
توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى
>حالتك العاطفية لا تسير بشكل صحيح بسبب عدم تقديرك للمجهودات التى يبذلها شريك حياتك من أجلك والتضحيات التى يقدمها لتبقى علاقتكم وللمحافظة عليها وعلى الذكريات التى مررتم بها.
على مستوى العمل والمال
>اجتهادك فى العمل تسبب فى حصولك على مكانة خاصة عند رؤسائك وثقتهم بك، لذا عليك العمل والاجتهاد والبعد عن المشكلات مع الآخرين، حتى تتمكن من الحفاظ على هذه الصورة الجيدة التى تمكنت من رسمها فى مخيلتهم.
على مستوى الصحة
>اهتمامك بصحتك بشكل مبالغ يثير غيرة من حولك، فالتزامك بنظامك الغذائى الصحى وعدم استماعك لمحاولات م حولك لإحباطك يسبب الضيق للآخرين.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/4
> برج الجوزاء من الشخصيات التى تهوى الابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحب مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم هادئ ويمر بشكل طبيعى وروتينى، فلا تحزن ولا تشعر بالملل فعلى الاقل لن تستمع لأخبار حزينة تضايقك.
توقعات ماجى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى
>حاول أن تستغل ذكاءك الشديد للنجاح فى علاقاتك العاطفية والحصول على حب ورضا من حولك، حاول أنت تعرف اهتمامات شريك حياتك لتتمكن من إسعاده ومفاجآته لتحافظ على العلاقة المميزة.
على مستوى العمل والمال
>لا يوجد أمامك العديد من الفرص الجيدة، لذا حاول التفكير عمق وهدوء واختيار الأنسب والأصلح، حتى تتمكن من التخلص من هذه المحنة المالية التى تتعرض لها وتتسبب فى ازعاجك وشعورك الدائم بالقلق.
على مستوى الصحة
>تحدى نفسك للوصول إلى ما كنت تحلم به، واستمر فى النجاح وممارسة الرياضة، فهى تساعدك فى الشعور بالاسترخاء والهدوء.
حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/4
>برج السرطان البرج المائى الأول، أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة حدس كبيرة لديهم شخصيات نقية وملهمة متسامحة مع نفسها ومع الآخرين أما بالنسبة لحظ هذا البرج فيؤكدها عالم الفلك ميشيل حايك لأن لديك طاقة سلبية تؤثر عليك وتجعلك معرض للإحباط لا تجعل هذا الشعور يسيطر عليك.
توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى
>علاقتك العاطفية مع شريك حياتك ستبدأ فى التحسن الفترة المقبلة بفضل الحديث الطويل الذى قمتم بإجرائه من فترة وساهم فى حل العديد من المشاكل، فلا تتسرع.
على مستوى العمل والمال
>فشكك السابق يؤثر عليك ويشعرك دائما بعدم الثقة فى نفسك، عليك التخلص من هذا الإحساس والرجوع بقوة لوضعك فأنت تمتلك مواهب كثيرة حاول توظيفها فى أمور هادفة.
حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/5/4
> من أهم صفات أصحاب برج الأسد أنهم لا يعترفون بالرأى الآخر ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدًا، فشخصياتهم القوية تمنعهم من الاعتذار والاعتراف بأن الشخص الآخر على حق، أما بخصوص حظ يوم الإثنين لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه من الأفضل التنازل بعض الشىء والتحلى بالقليل من المرونة للحفاظ على علاقاتك بمن حولك.
توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى
>علاقتك العاطفية جيدة وتسير بشكل سليم بفضل تحليك بالصبر والإيمان بقدرات حبيبك، وهو الأمر الذى يساعده ويجعله أكثر إقبالاً للتضحية من أجلك وتحملك فى الصعاب ووقت الضيق.
على مستوى العمل والمال
>هناك العديد من المفاجآت غير السعيدة التى ستحدث لك فى العمل هذه الفترة بسبب غيرة العديد من زملائك فى العمل بسبب سعيك الدائم للتفوق وتقديم الأفضل فى كل المجالات لذا احترس فى الفترة المقبلة وكن مستعد للصدمات التى ستواجهها.
على مستوى الصحة
>لا تستمتع لمن حولك ومحاولاتهم لإحباطك وحاول خسارة القليل من الوزن الذى سيجعلك تظهر بشكل أفضل خاصة مع اقتراب فصل الصيف، واعلم أن الأكلات الدسمة والوجبات السريعة لها الكثير من الأضرار خلال زيادة الوزن.
حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/4
>مواليد برج العذراء لديهم شخصيات هادئة محبة للحياة والسفر والمغامرة ليس لديهم أحلام كبيرة ولكن أحلامهم البسيطة مهمة تؤثر عليهم وعلى من حولهم، بينما تؤكد خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم مناسب للتنزه والخروج والاستمتاع بعض الوقت لتتمكن ممن التخلص من الحالة السيئة التى تشعر بها.
توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى
>شريك حياتك يستنزفك عاطفيًا ولا يسعدك، وهو أمر تشعر به لكنك لا تريد أن تعترف به حتى لا تتعرض لانتقادات من حولك بسبب تصميمك عليه منذ البداية رغم نصائح المحيطين بك.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل جيد بسبب عدم إيمانك بقدرتك ورغبتك فى التفوق والنجاح رغم المعوقات والصعاب التى تواجهها.
حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/5/4
> لديهم روح مرحة وجذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، من أهم عيوبهم العصبية والمزاجية التى تؤثر عليهم بشكل كبير، أما عن حظ هذا البرج فالفرص سانحة أمامك لتتقدم وتنتج وتثبت للجميع مهاراتك المختلفة.
توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب
>يبحث برج الميزان عن الأفضل لذا فمن الصعب حصوله على علاقة عاطفية، بالرغم من إعجاب العديد من الأشخاص به بفضل شخصيته الساحرة، لكنه لا يرضى بأى شخص.
على مستوى الصحة
>عليك ممارسة الرياضة لتحافظ على النجاح الذى وصلت إليه بخسارة الكثير من الوزن الذى كان سببًا فى إحباطك وعدم ثقتك بنفسك من قبل.
حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/5/4
> من أهم الصفات التى تميز مواليد برج العقرب هى شخصية المميزة الملهمة والروح المرحة، قادرون على كسب ثقة من حولهم ولكن من الصعب أن يكتسب أحد ثقتهم مجتهدين فى العمل، أما خبيرة الأبراج ماجى فرح فتؤكد أن اليوم غير ملائم للنقاش مع شريك حياتك، فتصميمك وإصرارك على التحدث قد يأتى بنتائج عكسية.
توقعات ماجى فرح على المستوى العاطفى
>حاول فى الفترة المقبلة التفكير جيدًا قبل الدخول فى العلاقات العاطفية ولا تجعل رومانسيتك تتحكم بك وتتسبب فى حصولك على جرح لن تتمكن من نسيانه، فالطيبة والسذاجة غير جيدة فى العلاقات العاطفية.
على مستوى الصحة
>تذكر البطولات التى حصلت عليها والجوائز القيمة والمشاعر المفرحة التى شعرت بها من قبل بفضل اهتمامك برياضة لتتمكن من استعادة حماسك والرجوع مرة أخرى لهذه الرياضة التى توقفت عنها منذ فترة.
حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/5/4
> مواليد برج القوس لديهم روح مرحة ومحبون للحياة يتمتعون بقدر كبير من الابتكار كما أن لديهم العديد من الأهداف والأفكار الجيدة، بينما لا يحالفهم الحظ ولا يشعرون بالسعادة بشكل عام، فكما تؤكد هالة عمر خبيرة الأبراج لا تدع هذا الإحساس يسطر عليك ويتسبب فى إحباطك بل ثق بنفسك بشكل أكبر.
توقعات هالة عمر على المستوى العاطفى
>فكرت كثيرًا فى الانفصال وهذا يدل على عدم إحساسك بالسعادة والرضا عن حياتك العاطفية لذا عليك باتخاذ هذا القرار الصعب الذى أجلته منذ فترة والتحدث مع حبيبك بصراحة؟
على مستوى الصحة
>حالتك النفسية السيئة تؤثر عليك وتدفعك لتناول كميات من الطعام وهو الأمر الذى يفسد حميتك الغذائية، لذا تخلص من هذه الحالة بسرعة حتى لا تفسد ما أصلحته.
حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/5/4
>يعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك، أن اليوم ستشعر براحة كبيرة ورغبة هائلة فى الخروج إلى بعض الأماكن الهادئة للاسترخاء وتمضية بعض الوقت فى مشاهدة الطبيعة والاستمتاع بسحرها.
توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية غير مستقرة بسبب عدم إيمانك بالدور الكبير الذى يلعبه البقاء قى علاقة عاطفية ناجحة والالتزام بها فى النجاح والشعور الدائم بالراحة والربة فى التقدم وتحقيق الأهداف.
على مستوى العمل والمال
>بدأت فى الالتزام فى عملك بعض الشىء واستطعت طوال الفترة الماضية الضغط على نفسك لتثبت للجميع أنك جدير بالمكانة التى وصلت إليها، لكن عليك المحاولة بشكل أكبر وبذل مجهود مضاعف.
على مستوى الصحة
>عليك بالبدء فى الالتزام بنظام غذائى متوازن فوزنك الزائد أصبح ملاحظا من قبل الجميع وأصبح مثار سخرية، لا عليك الإسراع حتلى لا تصل لمرحلة لا تتمكن من السيطرة عليها.
حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/4
> الإصرار للوصول إلى الحلم والتصميم على الوصول إلى الأهداف والنجاح والتفوق أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، فعن حظ برج الدلو اليوم يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشعر بطاقة إيجابية تدفعك للعمل بشكل مكثف والقيام ببعض الخطط والمشروعات التى أجلتها فى الفترة الماضية بسبب عدم رغبتك فى العمل.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>عليك التحلى بالصبر والمرونة، فالعلاقات العاطفية تمر دائمًا بفترات من الفتور والملل ولا تستمع لمن يقنعونك أن هذه الأحاسيس دليل على عدم حبك لشريك حياتك الذى قضيت معه سنوات طويلة وسعيدة.
على مستوى الصحة
>مارس رياضة جديدة وشارك أصدقاءك فى هواياتهم لتتمكن من الحصول على اللياقة البدنية بشكل بسيط وسهل ومرح.
حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/4
> القدرة على الاعتماد عليهم فى كل الأمور والثقة فيهم وفى حكمهم واختياراتهم، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، حيث يتصفون بتقبل النقد والنقاش للوصول إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، أما فيما يخص حظ البرج يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم عليك الاستعداد لمواجهة الأحداث المختلفة التى ستقابلك والأشخاص الجدد الذين سيغيرون حياتك وسيتركون بصمة مختلفة فى حياتك.
توقعات ماجى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى
> إذا كنت لا تشعر بالسعادة والراحة مع حبيبك عليك بالتحدث معه ومناقشته، حتى تصلا إلى حل يرضى جميع الأطراف سواء كان الانفصال أو الحصول على فرصة أخرى.
على مستوى العمل والمال
>أمورك المالية مستقرة بفضل وضعك لخطط محكمة وعدم اندفاعك فى شراء كل شيء أمامك لذا عليك عدم الانسياق وراء أهوائك ومتطلباتك غير الضرورية وتسديد الديون المتراكمة والتس تسبب لك الإحراج.
على مستوى الصحة
>تخلصك من عاداتك السيئة يجدى نفعًا ويساعدك على التخلص من بعض وزنك الزائد الذى حصلت عليه بسبب تمسكك فى الفترة الماضية بعاداتك السيئة وعدم استماعك لنصائح من حولك.