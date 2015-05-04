حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/4

الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها الآخرون والقدرة على تحليل الأشياء بعمق وهدوء وتروى أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماغى فرح أن يكون اليوم الاثنين ملىء بالمفاجآت التى لن تتمكن من تحديد مدى تأثيرها على حياتك، فصدمتك بهذه المفاجآت سيجعلك غير فقادر على لتفكير. توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

>حياتك العاطفية فى مرحلة الخطر بسبب عدم استماعك لمشاكل شريك حياتك وعدم اهتمامك بما يحب وبما يكره وعدم مشاركتك لهواياته واهتماماته. على مستوى العمل والمال

>حياتك العملية تسير بسرعة كبيرة، وهو الأمر الذى يصيبك بالخوف لذا عليك بالكف عن ما تفعله والتفكير فى مستقبلك وعدم ترك هذه الاحاسيس تسيطر على حيات وتمنعك عن النجاح والتقدم. على مستوى الصحة

>حافظ على وزنك ورشاقتك وصحتك، ولا تهمل فى صحتك لتتمكن من النجاح والتقدم، فالصحة الجيدة دليل تمكنك من المضى قدمًا

شبكةعيونالإخبارية

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