حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/4

الإصرار للوصول إلى الحلم والتصميم على الوصول إلى الأهداف والنجاح والتفوق أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، فعن حظ برج الدلو اليوم يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشعر بطاقة إيجابية تدفعك للعمل بشكل مكثف والقيام ببعض الخطط والمشروعات التى أجلتها فى الفترة الماضية بسبب عدم رغبتك فى العمل.إعلان - Ads إعلان - Ads
>عليك التحلى بالصبر والمرونة، فالعلاقات العاطفية تمر دائمًا بفترات من الفتور والملل ولا تستمع لمن يقنعونك أن هذه الأحاسيس دليل على عدم حبك لشريك حياتك الذى قضيت معه سنوات طويلة وسعيدة.
>مارس رياضة جديدة وشارك أصدقاءك فى هواياتهم لتتمكن من الحصول على اللياقة البدنية بشكل بسيط وسهل ومرح.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>عليك التحلى بالصبر والمرونة، فالعلاقات العاطفية تمر دائمًا بفترات من الفتور والملل ولا تستمع لمن يقنعونك أن هذه الأحاسيس دليل على عدم حبك لشريك حياتك الذى قضيت معه سنوات طويلة وسعيدة.
على مستوى الصحة
>مارس رياضة جديدة وشارك أصدقاءك فى هواياتهم لتتمكن من الحصول على اللياقة البدنية بشكل بسيط وسهل ومرح.