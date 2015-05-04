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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/4

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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/4 حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/4
البرج المائى الأول، أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة حدس كبيرة لديهم شخصيات نقية وملهمة متسامحة مع نفسها ومع الآخرين أما بالنسبة لحظ هذا البرج فيؤكدها عالم الفلك ميشيل حايك لأن لديك طاقة سلبية تؤثر عليك وتجعلك معرض للإحباط لا تجعل هذا الشعور يسيطر عليك.

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى


>علاقتك العاطفية مع شريك حياتك ستبدأ فى التحسن الفترة المقبلة بفضل الحديث الطويل الذى قمتم بإجرائه من فترة وساهم فى حل العديد من المشاكل، فلا تتسرع.

على مستوى العمل والمال


>فشكك السابق يؤثر عليك ويشعرك دائما بعدم الثقة فى نفسك، عليك التخلص من هذا الإحساس والرجوع بقوة لوضعك فأنت تمتلك مواهب كثيرة حاول توظيفها فى أمور هادفة.

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مصر 365

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