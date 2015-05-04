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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/4

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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/4 حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/4
القدرة على الاعتماد عليهم فى كل الأمور والثقة فيهم وفى حكمهم واختياراتهم، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب ، حيث يتصفون بتقبل النقد والنقاش للوصول إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، أما فيما يخص حظ البرج يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم عليك الاستعداد لمواجهة الأحداث المختلفة التى ستقابلك والأشخاص الجدد الذين سيغيرون حياتك وسيتركون بصمة مختلفة فى حياتك.

توقعات ماجى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى


> إذا كنت لا تشعر بالسعادة والراحة مع حبيبك عليك بالتحدث معه ومناقشته، حتى تصلا إلى حل يرضى جميع الأطراف سواء كان الانفصال أو الحصول على فرصة أخرى.

على مستوى العمل والمال


>أمورك المالية مستقرة بفضل وضعك لخطط محكمة وعدم اندفاعك فى شراء كل شيء أمامك لذا عليك عدم الانسياق وراء أهوائك ومتطلباتك غير الضرورية وتسديد الديون المتراكمة والتس تسبب لك الإحراج.

على مستوى الصحة


>تخلصك من عاداتك السيئة يجدى نفعًا ويساعدك على التخلص من بعض وزنك الزائد الذى حصلت عليه بسبب تمسكك فى الفترة الماضية بعاداتك السيئة وعدم استماعك لنصائح من حولك.

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مصر 365

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