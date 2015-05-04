شمعة محمد بين "الدهاليز" و"انكسار الصمت" في رمضان

ذكرت الفنانة العمانية شمعة محمد في تصريح لـ"سيِّدتي نت" أنها انتهت حالياً من تصوير ثلاثة أعمال، سيتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك.

والأعمال هي:

- "طريق المعلمات" الذي سيعرض على قناة "أم بي سي" من إخراج سائد الهواري.

- كما أنها انتهت من تصوير المسلسل العماني "انكسار الصمت" الذي يضم عدة نجوم، ومن أبرزهم: فخرية خميس، وفاطمة عبد الرحيم، وعبدالله البارون، وهو من إنتاج شركة "الأحلام"، وإخراج المخرج المصري أحمد فوزي.

- إضافة إلى مشاركتها في عمل كوميدي بعنوان "الدهاليز"، والذي عبرت عن مدى سعادتها بالمشاركة فيه وتتوقع له تميزاً في شهر رمضان، حيث يضم نجوم عمان البارزين، وهم: صالح الزعل، وسعود الدرمكي، وأمينة عبد الرسول، من تأليف هود الهوتيوإخراج المخرجين مصطفى رشيد ومحمد البذري.

وحول ما سيتم البدء فيه، ذكرت شمعة أن هناك عملاً إذاعياً يتم التحضير له وتسجيله ليعرض خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى مشاركتها في مسرحية لصالح مملكة البحرين.

ومن الجدير بالذكر أنها ابتعدت هذا العام عن المشاركة في أعمال تلفزيونية سعودية رغم أنها من عشاق التلفزيون السعودي، بسبب ارتباطاتها الأسرية ومشاركتها في فعاليات عمان والفرق التطوعية التي مثلت عائقاً لها لنثر لمسات المشاركة السعودية والكويتية هذا العام.

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