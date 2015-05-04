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بالصور- أوزيل 52 سنة وتوتي 56 في أبرز الأعمار الافتراضية

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اصدرت شركة "مايكروسوفت" تطبيقا يتيح لزواره إمكانية مشاهده عمرهم الافتراضية من خلال وضع صورهم الشخصية.

ويقدمFilGoal.com الفرصة لمشاهدة الأعمار الافتراضية لبعض اللاعبين في الدوريات الأوروبية:

- دييجو كوستا 26 عاما الأن.(تشيلسي)

بيرين سات

-أوليفيه جيرو 28 عاما الأن.(أرسنال)

بيرين سات

- ميسوت أوزيل 26 عاما الأن.(أرسنال)

بيرين سات

-أليكسيس سانشيز 26 عاما الأن.(أرسنال)

بيرين سات

- داني ويلبك 24 عاما الأن.(أرسنال)

بيرين سات

- سيرجيو أجويرو 29 عاما الأن.( مانشستر سيتي)

بيرين سات

- فرانك لامبارد 36 عاما الأن.(مانشستر سيتي)

بيرين سات

- واين روني 29 عاما الأن.(مانشستر يونايتد)

بيرين سات

- روبن فان بيرسي 31 عاما الأن.(مانشستر يونايتد)

بيرين سات

- ستيفن جيرارد 34 عاما الأن.(ليفربول)

بيرين سات

- كريستيانو رونالدو 30 عاما الأن.(ريال مدريد)

بيرين سات

- جارث بيل 25 عاما الأن.(ريال مدريد)

بيرين سات

- كريم بنزيما 27 عاما الأن.(ريال مدريد)

بيرين سات

- ليونيل ميسي 27 عاما الأن.(برشلونة)

بيرين سات

- لويس سواريز 28 عاما الأن.(برشلونة)

بيرين سات

- نيمار 23 عاما الأن.(برشلونة)

بيرين سات

-محمد صلاح 22 عاما الأن.(فيورنتينا)

بيرين سات

- جيانلويجى بوفون 37 عاما الأن.(يوفينتوس)

بيرين سات

- كارلوس تيفيز 31 عاما الأن.(يوفينتوس)

بيرين سات

- أندريا بيرلو 35 عاما الأن. (يوفينتوس)

بيرين سات

- فرانشيسكو توتي 38 عاما الأن.(روما)

بيرين سات

- دانيلي دي روسي 31 عاما الأن. (روما)

بيرين سات

- إبراهيموفيتش 33 عاما الأن. (باريس سان جيرمان)

بيرين سات

-إيدسون كافاني 28 عاما الأن. (باريس سان جيرمان)

بيرين سات

- محمد النني 22 عاما الأن. (بازل)

بيرين سات

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