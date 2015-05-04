بالصور- أوزيل 52 سنة وتوتي 56 في أبرز الأعمار الافتراضية
اصدرت شركة "مايكروسوفت" تطبيقا يتيح لزواره إمكانية مشاهده عمرهم الافتراضية من خلال وضع صورهم الشخصية.
ويقدمFilGoal.com الفرصة لمشاهدة الأعمار الافتراضية لبعض اللاعبين في الدوريات الأوروبية:
- دييجو كوستا 26 عاما الأن.(تشيلسي)
-أوليفيه جيرو 28 عاما الأن.(أرسنال)
- ميسوت أوزيل 26 عاما الأن.(أرسنال)
-أليكسيس سانشيز 26 عاما الأن.(أرسنال)
- داني ويلبك 24 عاما الأن.(أرسنال)
- سيرجيو أجويرو 29 عاما الأن.( مانشستر سيتي)
- فرانك لامبارد 36 عاما الأن.(مانشستر سيتي)
- واين روني 29 عاما الأن.(مانشستر يونايتد)
- روبن فان بيرسي 31 عاما الأن.(مانشستر يونايتد)
- ستيفن جيرارد 34 عاما الأن.(ليفربول)
- كريستيانو رونالدو 30 عاما الأن.(ريال مدريد)
- جارث بيل 25 عاما الأن.(ريال مدريد)
- كريم بنزيما 27 عاما الأن.(ريال مدريد)
- ليونيل ميسي 27 عاما الأن.(برشلونة)
- لويس سواريز 28 عاما الأن.(برشلونة)
- نيمار 23 عاما الأن.(برشلونة)
-محمد صلاح 22 عاما الأن.(فيورنتينا)
- جيانلويجى بوفون 37 عاما الأن.(يوفينتوس)
- كارلوس تيفيز 31 عاما الأن.(يوفينتوس)
- أندريا بيرلو 35 عاما الأن. (يوفينتوس)
- فرانشيسكو توتي 38 عاما الأن.(روما)
- دانيلي دي روسي 31 عاما الأن. (روما)
- إبراهيموفيتش 33 عاما الأن. (باريس سان جيرمان)
-إيدسون كافاني 28 عاما الأن. (باريس سان جيرمان)
- محمد النني 22 عاما الأن. (بازل)