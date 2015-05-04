مورينيو بعد التتويج: الدوري الإنجليزي أجمل مسابقة .. من المستحيل الفوز 8-0

(إفي): اعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي اليوم "واجب" نفذه، مشيرا الى أن "البريميير ليج هي بطولة الدوري الأجمل في العالم، حيث لا مجال للفوز بنتيجة 8-0".

وحملت كلمات مورينيو، عقب فوز البلوز اليوم على كريستال بالاس (1-0) وحسم الدوري الإنجليزي رسميا، سخرية ضمنية من الدوري الإسباني، بعد فوز غريمه برشلونة 8-0 على كوردوبا يوم السبت.

وحقق تشيلسي لقب الدوري الخامس في تاريخه، منها ثلاثة ألقاب تحت قيادة مورينيو.

وصرح (المدرب الاستثنائي) بعد الانتصار "لا أقارن هذا اللقب بأي لقب آخر حصلت عليه في الماضي، الدوري هنا في إنجلترا صعب للغاية، كل الفرق قوية، من المستحيل أن تجد نتائج مثل 6-0 و8-0 ، كريستال بالاس اليوم على سبيل المثال قدم أداءا رائعا".

وأضاف "في دول أخرى لا يحدث ذلك، هنا يوجد تعريف واضح للدرجة الأولى، تظل الكرة الإنجليزية المفضلة لدي".

وتابع (مو) "كان من الممكن أن أكون أكثر ذكاءا وأختار فريق في بلد من السهل أن أكون فيها بطلا، لكنني اخترت أصعب بلد يمكن الفوز فيها، وفريق لم يكن معتادا على الدوري، آخر لقب كان في 2010".

وأعرب عن فخره بالإنجاز "أنا سعيد للغاية وفخور، لكنني منهك، ليس سهلا أن تكون بطلا هنا، الآن فقط يمكننا التنفس والاستمتاع بالراحة".

وأكمل حديثه "يمكننا النظر للوراء والتأكد من أننا نستحق اللقب، في الموسم الماضي كنا في مرحلة بناء، هذا الموسم نحصد ما زرعناه، استفدنا من قدرات لاعبين اثنين لم نكن نملك مثلهما" في إشارة للإسبانيين دييجو كوستا وسيسك فابريجاس.

واعترف مورينيو بأنه ترك الملعب بعد صافرة النهاية ليتوجه الى أبنائه ليحتضنهم ويقبلهم، تاركا اللاعبين ليحتفلوا في الملعب.