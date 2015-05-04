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مصدر بالمطار: ضبط حشيش مع السيدة المعتدية على ضابط شرطة

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مصدر بالمطار: ضبط حشيش مع السيدة المعتدية على ضابط شرطة مصدر بالمطار: ضبط حشيش مع السيدة المعتدية على ضابط شرطة
أوضح مصدر بمطار القاهرة الدولى، أن الفيديو المتداول والذى يظهر تهديد سيدة لضابط شرطة داخل صالة مطار القاهرة وترديد ألفاظ خارجة، والذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، هو مصور منذ يوم ٢٨ أبريل الماضى أثناء ضبط تلك السيدة وبحوزتها قطع حشيش حاولت تهريبها.

وأضاف المصدر أن ضابط الشرطة التزم بالقانون ولم يتعد على الراكبة وتم تحرير محضر سب وقذف ضدها فى حق الضابط، كما تم تحرير محضر لها لحيازتها مواد مخدرة وأحيلت للنيابة فى حينها والتى أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت معلومات وردت لإدارة البحث الجنائى مفادها ضبط المدعوة "ى م ا" وبحوزتها كمية كبيرة من المواد المخدرة حال ترددها على دائرة الميناء للسفر إلى مدينة الغردقة بغرض تهريبها و الترويج لها بأوساط السائحين المقيمين بها.

وأسفرت الجهود عن ضبطها حال تقدمها للسفر و بتفتيشها عثر داخل حقائبها على عدد 5 قطع مستطيلة الشكل داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها بميزان غير حساس حوالى 200 جرام.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمة المذكورة وأمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار حينها بتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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