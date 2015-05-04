مسلحون يهاجمون "كافيه" شهيرًا بالمهندسين لإجبار صاحبه على دفع إتاوة شهرية

هاجم أكثر من 40 مسلحًا، كافيه "قهوة بلدى" بميدان سفنكس بالمهندسين، وحطموا بعض محتوياته، واعتدوا بالضرب على بعض العاملين، واستولوا على مبلغ مالى بماكينة الكاشير، وذلك لإجبار صاحب الكافيه على دفع إتاوة شهرية نظير حمايته.

البداية جاءت ببلاغ تلقاه اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، من عادل غانم، صاحب كافيه "قهوة بلدى"، بهجوم أكثر من 40 شخصًا يحملون أسلحة "نارية وخرطوش وأسلحة بيضاء" على الكافيه، وقاموا بإشهار الأسلحة فى وجهه ووجه العاملين، وروعوا رواد المقهى من السياح العرب، وحطموا بعض الحوائط الزجاجية، وكسروا ماكينة الكاشير وسرقوا منها الإيراد اليومى للكافيه وقدره مبلغ 1800 جنيه، فكلف اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مباحث قسم شرطة العجوزة، بالانتقال إلى محل البلاغ.

وأمام رجال المباحث أكد "عادل غانم" صاحب الكافيه، أنه تعرف على بعض المسلحين الذين هاجموا الكافيه، وأنهم ترددوا عليه أكثر من مرة منذ أن قام بتأجير الكافيه، لمطالبته بدفع إتاوة شهرية نظير حمايته، مثل باقى الكافيهات والنوادى الليلية فى المنطقة الواقعة بالمهندسين، وعندما رفض ذلك قرروا تأديبه بالهجوم على الكافيه بالأسلحة لترويعه وإرهاب رواد المقهى حتى ينصاع لأوامرهم بدفع الإتاوة الشهرية.

واستمع رجال المباحث إلى روايات عدد من العاملين وزوار الكافيه وأكدوا جميعا رواية صاحب الكافيه.

تم تحرير المحضر رقم 8284 جنح العجوزة لسنة 2015، اتهم فيه عددًا من الأشخاص بالهجوم المسلح عليه وعلى الكافيه والعاملين به ورواده، بغرض تهديدهم وإرهابهم، وفرض السيطرة بإجباره على دفع إتاوة شهرية، بالإضافة إلى اتهامهم بالسرقة بالإكراه وإحداث تلفيات بالكافيه، فتم إحالة المحضر إلى نيابة العجوزة التى تولت التحقيق.