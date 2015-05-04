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تحرير محاضر تموينية لـ67 من أصحاب مطاعم اللحوم المنتهية الصالحية بالمنيا

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تحرير محاضر تموينية لـ67 من أصحاب مطاعم اللحوم المنتهية الصالحية بالمنيا تحرير محاضر تموينية لـ67 من أصحاب مطاعم اللحوم المنتهية الصالحية بالمنيا

أرشيفية

شنت محافظة المنيا حملة أمنية مكبرة تحت رعاية اللواء “صلاح زيادة” محافظ المنيا، ومديرية ومباحث التموين على كافة المطاعم التي تبيع اللحوم الحمراء والدواجن وتقدمها للمستهلكين في شكل وجبات غذائية، حيث تبين فساد اللحوم والطيور التي يقدموها وأنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التحفظ على كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة وتحرير 67 محضر لأصحاب المطاعم.

تولى المستشار سعيد عبد الجواد مدير نيابة أبوقرقاص التحقيق في الواقعة، والذي أمر بالتحفظ على 15 من أصحاب المطاعم لحين ورود التقارير الصحية حول مدى صلاحية تلك اللحوم وطالب سرعة ضبط وإحضار 52 متهما آخرين.

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