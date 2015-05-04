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الأوقاف: إيفاد 100 من علماء الوزارة لعدد من الدول

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الأوقاف: إيفاد 100 من علماء الوزارة لعدد من الدول الأوقاف: إيفاد 100 من علماء الوزارة لعدد من الدول

الأوقاف

قال الشيخ محمد عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف للدعوة، أن الوزارة لديها لدينا نوعين من الإيفاد الأول الدائم والآخر في شهر رمضان فقط، وذلك تعليقًا على قرار وزارة الأوقاف بإيفاد 100 من علماء وأئمة الوزارة إلى عدد من الدول خلال شهر رمضان.

وأضاف عبدالرازق خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، أن الإيفاد الدائم مدته 3 سنوات في المراكز الإسلامية المنتشرة في القارات، وبالنسبة لشهر رمضان وقع وزير الأوقاف على إيفاد أكثر من 100 عالم وقارئ على الدول التي طلبت بإيفادهم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف قائلا، يتم اختبار هؤلاء الموفدين من العلماء والأئمة عن طريق لجنة رفيعة المستوى في القرآن الكريم وفقه العبادات والعقيدة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الموفدين سيؤمون المسلمين في الصلوات، مؤكدًا أنهم لا ينتمون لأي حزب معين أو جماعة أو مذهب.

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