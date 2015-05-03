تجدد احتجاجات الإثيوبيين المناهضة للعنصرية في إسرائيل

تواصل تظاهر الألاف من اليهود من أصول إثيوبية في تل أبيب في تظاهرات مناهضة للعنصرية في إسرائيل.

كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المتظاهرين أغلقوا عددًا من مفترقات الطرق الرئيسية في المنطقة، فيما انتشر في محيط المظاهرة رجال شرطة من الدوريات الخاصة وأفراد حرس الحدود حفاظًا على النظام العام.

وردد المتزاهرون شعارات “لا لعنف الشرطة ضد اليهود السود”، ورفع أحدهم لافتة تقول “في أوروبا يقتل اليهود لأنهم يهود، وفي إسرائيل يقتلون لأنهم سود”.

كما صرح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “إسحاق اهارونوفيتش” أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الشرطة فقط فيما يتعلق بطريقة تعامل المجتمع الإسرائيلي مع أبناء طائفة اليهود الإثيوبيين.

وتأتي هذه المظاهرات في أعقاب تعرض أحد الجنود الإسرائيليين من ذوي الأصول الإثيوبية لإعتداء مفرط من رجلي شرطة، كما أوضح مقطع فيديو الأسبوع الماضي أثنين من رجال الشرطة الإسرائيليين ينهالان بالضرب على جندي أسود ويطرحانه أرضاً في واحدة من سلسلة حوادث تعرض لها يهود إثيوبيون في إسرائيل.