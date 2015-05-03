إذا كان طفلك يعانى من الإمساك.. تعرفى على "هيرشبرنغ"

الإمساك من الأمراض التى يعانى منها معظم الأطفال وخاصة الأطفال الرضع، وتمثل مشكلة كبيرة عند الأمهات.

وحول هذا يقول الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال أن فى معظم الأحيان يكون الإمساك نتيجة لقلة كمية الرضاعة التى يرضعها الطفل وإدخال أطعمة صلبة غير مناسبة لسن الصغير للرضيع، ولكن هناك سببا هاما يجب أن تنتبه له الأم هو مرض "هيرشبرنغ" وهو يصيب طفلا من كل 5000 طفل، ويعتبر عيبا خلقيا وراثيا نتيجة لخلل فى انقباض العضلات الملساء للقولون نتيجة لعدم تكوين الأعصاب فى جزء منه، وغالبا ما يكون الجزء السفلى للقولون.

ويتابع أن الجزء الفاقد من القولون للأعصاب فى حالة انقباضه طول الوقت يمنع إخراج البراز فوق هذه المنطقة مما يؤدى إلى تضخم الجزء الأعلى من القولون (فوق المنطقة التى ليس بها أعصاب) فتتضخم مما يؤدى إلى انتفاخات شديدة ومغص وعدم امتصاص الغذاء واللبن وعدم النمو الطبيعى للطفل وقىء، لافتا أن أول علامات هذا المرض عدم إخراج البراز الأسود بعد الولادة وتأخر إخراجه أكثر من 48 ساعة، وسبب هذا المرض غير معروف ويصيب الذكور أكثر من الإناث والأطفال المبتسرين أكثر، ويتم تشخيصه عن طريق قياس الضغط داخل الشرج وأخذ عينة من المستقيم والشرج بالمنظار، ويكون العلاج جراحيا باستئصال الجزء المعيب وتتم العملية على مرحلتين.