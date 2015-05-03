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اعرف أمراضك من مكان صداعك

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اعرف أمراضك من مكان صداعك اعرف أمراضك من مكان صداعك
الصداع عرض يعانى منه الكثيرون، ووجوده فى أماكن مختلفة يدل على الإصابة ببعض الأمراض، وفى هذا السياق يوضح الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب أن صداع الجبهة غالبا ما يكون نتيجة للإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية، لأنها عبارة عن غرف من الهواء داخل الجمجمة، وفى حالة حدوث الالتهابات يتحول الهواء إلى ماء ينتج عنه ثقل فى الرأس، أما الصداع خلف الرأس فهو دليل على وجود مشكلة فى الفقرات العنقية أو الإصابة بارتفاع فى ضغط الدم.

ويستكمل د. مدحت ثابت أن الصداع فى جانبى الرأس، دليل على الصداع النفسى أو النصفى، وبالنسبة لصداع جانبى الفك يوضح وجود مشكلة فى الأسنان.

ومن جانب آخر، يقول استشارى أمراض المخ والأعصاب إنه فى حالة وجود الصداع مع وجود بعض الأعراض الأخرى، كالقىء والإغماء أو ضباب أو ازدواجية فى الرؤية وفقدان للوعى، من الضرورى عمل فحوصات عن طريق الأشعة المقطعية أو رسم بالمخ، للتعرف على السبب، لأن فى بعض الأحيان يكون الصداع المصاحب لعرض دليلا على الإصابة بالتهابات أو أورام فى المخ.

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مصر 365