وزير الري: تم رفع الصندل الغارق بقنا وأغلقنا الملف بكل تداعياته

وقال إنه بالنسبة للعينات من مياه النيل، تم سحب أكثر من 600 عينة، أثبتت جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي. وأكد وزير الري أنه تم الاطمئنان من خلو المجرى الملاحي من أي شوائب أو بقايا قد تعوق حركة الملاحة النهرية، ولا يوجد أي تغير يذكر على مياه نهر النيل.

واوضح انه تم عقد اجتماع لعدد من الوزراء، لمناقشة عدد من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية؛ لتلافي أي حادث وأيضا تغليظ العقوبات خاصة فيما يتعلق بزيادة الحمولات.

وحول ملف حوض النيل قال وزير الري إنه سيتم مناقشة بعض المشروعات الخاصة بالرعي والزراعة في جنوب السودان ومنطقة حوض النيل، مشيرا إلى أنه سيتم زراعة 100ألف فدان في جنوب السودان من قبل شركة مشتركة بين الحكومتين،لافتاً لوجود تحرك للتكامل بين البلدين.