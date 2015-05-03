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سلاح الجو الليبى يبدأ عملية عسكرية انتقامًا لقتل "داعش" أسرة فى درنة

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سلاح الجو الليبى يبدأ عملية عسكرية انتقامًا لقتل "داعش" أسرة فى درنة سلاح الجو الليبى يبدأ عملية عسكرية انتقامًا لقتل "داعش" أسرة فى درنة
قال رئيس أركان سلاح الجو الليبى اللواء ركن صقر الجروشى إن عملية عسكرية جوية بدأت فجر اليوم الأحد، انتقامًا لعائلة "إحرير" فى مدينة درنة.

وأكد الجروشى لموقع الوسط الليبى سقوط عشرات القتلى والجرحى فى غارات جوية مكثفة شنتها مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو على مواقع وتجمعات تابعة لتنظيم "داعش" فى مدينة درنة وضواحيها.

وأوضح رئيس أركان سلاح الجو أن الأهداف تم تحديدها بعد عمليات استطلاع مكثفة، مشيرًا إلى أن الغارات الجوية كبَدت التنظيم خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.

يذكر أن ستة من أبناء عائلة إحرير قتلوا على أيدى عناصر تنظيم داعش الإرهابى، بعد اشتباكات دامت لمدة 12 ساعة، بدأت بمداهمة منزلهم الواقع بمنطقة شيحا الغربية فى مدينة درنة، مساء يوم 20 أبريل الماضى.

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