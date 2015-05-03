اكتشاف مقر الجيش المصري في عهد الدولة الحديثة بالقرب من السويس

>كشف الدكتور “ممدوح الدماطي” وزير الآثار في بيان له عن أجزاء من البوابة الشرقية لقلعة ثارو والتي كانت تمثل مقر الجيش المصري في عصر الدولة الحديثة، بالإضافة لعدد من المخازن الملكية المبنية من الطوب اللبن والتي تخص الملكين “تحتمس الثالث” و”رمسيس الثاني”، وعدد من الأختام عليها اسم الملك تحتمس الثالث، وأيضًا اكتشفت جبانة كبيرة من عصر الأسرة الـ26 تضم العديد من المقابر المبنية بالطوب اللبن وعدد من المقابر الجماعية لهياكل عظمية آدمية عليها آثار معارك عسكرية، وذلك ضمن أعمال البعثة المصرية العاملة بالضفة الشرقية لقناة السويس بمنطقة” تل حبوة” علي مسافة 3كم شرق السويس.
وأكد دكتور الدماطي أن الجزء المكتشف من البوابة الشرقية لقلعة ثارو عبارة عن ثلاث كتل من الحجر الجيري عليها نقوش للملك رمسيس الثاني يبلغ طولها 3 م وعرضها 1م، الأمر الذي يؤكد على ضخامة البوابة والتي كانت تمثل نقطة الانطلاق للجيوش المصرية لتأمين حدود مصر الشرقية عبر طريق حورس الحربي بين مصر وفلسطين.
كما أعلن عن عرض القطع الأثرية المكتشفة بمتحف آثار التاريخ العسكري المزمع إقامته ضمن مشروع بانوراما تاريخ مصر العسكري على الضفة الشرقية لقناة السويس، والذي سوف يستعرض الأحداث التاريخية من خلال ما تم الوصول إليه من شواهد واكتشافات أثرية ومصادر تاريخية ومناظر ونقوش في نسيج متكامل يحكي تاريخ الجيش المصري أقدم جيوش العالم عبر العصور، كما يعكس تطور العمارة العسكرية والمنظومة الدفاعية المصرية لتأمين حدود مصر الشرقية، ليبدأ نوع جديد من السياحة وهو سياحة القلاع العسكرية بما يتماشي مع خطة الوزارة لتطوير المناطق الأثرية الواقعة على محور قناة السويس الجديدة وكذلك فتح مزارات أثرية جديدة.
من جانبه قال محمد عبد المقصود منسق مشروع تطوير المواقع الأثرية بمحور قناة السويس والمشرف على أعمال البعثة المصرية العاملة بالمنطقة أن الكشف عن آثار للملكين تحتمس الثالث ورمسيس الثاني تأتي لتلقي الضوء على إثنين من أهم الملوك في عصر الدولة الحديثة واللذان قادا الجيش المصري في أهم المعارك العسكرية في تاريخ مصر القديم وهما معركتي مجدو وقادش لتأمين حدود مصر الشرقية.