اكتشاف مقر الجيش المصري في عهد الدولة الحديثة بالقرب من السويس



>كشف الدكتور “ممدوح الدماطي” وزير الآثار في بيان له عن أجزاء من البوابة الشرقية لقلعة ثارو والتي كانت تمثل مقر الجيش المصري في عصر الدولة الحديثة، بالإضافة لعدد من المخازن الملكية المبنية من الطوب اللبن والتي تخص الملكين “تحتمس الثالث” و”رمسيس الثاني”، وعدد من الأختام عليها اسم الملك تحتمس الثالث، وأيضًا اكتشفت جبانة كبيرة من عصر الأسرة الـ26 تضم العديد من المقابر المبنية بالطوب اللبن وعدد من المقابر الجماعية لهياكل عظمية آدمية عليها آثار معارك عسكرية، وذلك ضمن أعمال البعثة المصرية العاملة بالضفة الشرقية لقناة السويس بمنطقة” تل حبوة” علي مسافة 3كم شرق السويس.

وأكد دكتور الدماطي أن الجزء المكتشف من البوابة الشرقية لقلعة ثارو عبارة عن ثلاث كتل من الحجر الجيري عليها نقوش للملك رمسيس الثاني يبلغ طولها 3 م وعرضها 1م، الأمر الذي يؤكد على ضخامة البوابة والتي كانت تمثل نقطة الانطلاق للجيوش المصرية لتأمين حدود مصر الشرقية عبر طريق حورس الحربي بين مصر وفلسطين.