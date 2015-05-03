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قمة سعودية مغربية تركز على الأحداث فى المنطقة والعلاقات بين البلدين

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قمة سعودية مغربية تركز على الأحداث فى المنطقة والعلاقات بين البلدين قمة سعودية مغربية تركز على الأحداث فى المنطقة والعلاقات بين البلدين
عقد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره المغربى الملك محمد السادس الذى يزور المملكة حاليا، تركزت على الأحداث الإقليمية والدولية إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) اليوم الأحد أن الملك سلمان والعاهل المغربى بحثا خلال اللقاء، الذى جرى بينهما فى الرياض، العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون بينهما بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات ولى العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولى ولى العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى الأمير مولاى رشيد شقيق ملك المغرب .

وكان العاهل المغربى قد وصل إلى الرياض اليوم الأحد فى زيارة رسمية للسعودية تستغرق يومين يجرى خلالها مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز تتعلق بالأوضاع فى المنطقة، لاسيما الوضع فى اليمن.
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