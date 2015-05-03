السعودية تكرم الشاعر الإسماعيلى إيهاب البعبولى

قال الشاعر إيهاب البعبولى ابن مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم اختياره للتكريم 10 مرات بدأت من تكريم بيت الشعراء والأدباء، ومجلة الجمهور العربى عن دوره فى تحكيم مسابقتها الدورية طوال الفترة السابقة، ومن ضمن شعرائها الدكتورة ليلى الخفاجى، الشاعرة العراقية الكبيرة فى قصيدة النثر، وأضاف: تم تكريمى من نادى ليالى الشمال الذى يضم صفوة شعراء العرب عن أجمل قصيدة، ثم الدعوة من مجلة نجوم الشعر والأدب للتكريم فى عيد ميلادها الثالث، ثم التكريم من تعليم تبوك ومن الشاعر السعودى محمد جفال الرشيدى.

وأكد البعبولى لـ"اليوم السابع" أنه شارك فى الندوات منذ أن كان عمره 15 عامًا وشجعه فى فن القصة القصيرة السيد متولى، "وكان الشاعر إبراهيم حفنى والذى كان مصرًا على كونى شاعرًا وكنت أصغر عضو نادى أدب وأصغر ممثل مسرحى ثم أصغر قاص ترد عليه مجلة العربى الكويتية فى مجدها ونشرت أعمالى فى المساء المصرية ومجلة الشاهد العربية بقبرص والثقافة العربية بليبيا وعضوية نقابة الصحفيين والجمعية المصرية لرعاية المواهب، وصدر لى دواوين (سامحينى، وأمير الجود، وعهد ووفاء)، والمجموعة القصصية (الغريب)، والمسرحية الشعرية (المحاكمة)، وحصلت على عضوية نادى أدب منطقة تبوك ومدرب لفن القصة القصيرة فيه ونشرت فى الرياضية السعودية وضفاف ثم أصبح أول مصرى وعربى يوضع اسمه كمحرر فى العدد الملكى الخاص بزيارة الملك عبد الله لتبوك رحمة الله عليه وإصدارى لديوان عهد ووفاء".

الجدير بالذكر أن الشاعر من أبناء قبيلة السواركة ومن أبناء الإسماعيلية ويعمل بالمملكة العربية السعودية والأردن.