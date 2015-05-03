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القضاء الإدارى: وقف تنفيذ قرار شطب عضوية محامٍ من نادى الرواد

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القضاء الإدارى: وقف تنفيذ قرار شطب عضوية محامٍ من نادى الرواد القضاء الإدارى: وقف تنفيذ قرار شطب عضوية محامٍ من نادى الرواد
قررت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، وقف تنفيذ قرار شطب عضوية محمد فريد الزغبى، المحامى من نادى الرواد صدر القرار برئاسة المستشار مختار على جبر، وعضوية المستشارين خالد حسن محمد، ومحمد أحمد خفاجى، وسكرتارية حسين حامد.

وكانت الشئون القانونية بنادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، قد قامت بشطب عضوية "محمد فريد الزغبى" من نادى الرواد ومنع دخوله النادى، ما اضطر الشاكى إلى التظلم لجهة الإدارة.

إلا أن مجلس إدارة النادى استمر فى مسلكه ومنعه من دخول النادى فقام الشاكى بإقامة دعوة لمحكمة القضاء ضد وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية السابق، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، ورئيس مجلس إدارة نادى الرواد بالعاشر.

فحكمت المحكمة بقبول الدعوة ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

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مصر 365