مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية من أجل التنمية ومؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب

قام السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والدكتور مجدي يعقوب عضو المجلس الاستشاري لعلماء مصر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، اليوم الأحد، بالتوقيع علي مذكرة تفاهم يتم بموجبها تقديم المعونة الفنية والمساعدات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول الأفريقية ، لاسيما دول حوض النيل في مجالات الوقاية والعلاج من أمراض القلب، بالإضافة إلي المساهمة في توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لعلاج مرضى القلب من الدول الإفريقية، وتقوم المؤسسة بموجب هذه المذكرة بتدريب الأطباء والكوادر الصحية الأفريقية المتخصصين في مجال أمراض القلب، خاصة في إجراء العمليات الجراحية في القلب ، وذلك حتى يتسنى للكوادر الأفريقية اكتساب الخبرات اللازمة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون البناء بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب لخدمة الدول الأفريقية في هذا المجال الهام والحيوي.