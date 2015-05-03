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الحكومة توافق على مد إرسال قوات مصرية للبحر الأحمر وباب المندب 3 أشهر

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الحكومة توافق على مد إرسال قوات مصرية للبحر الأحمر وباب المندب 3 أشهر الحكومة توافق على مد إرسال قوات مصرية للبحر الأحمر وباب المندب 3 أشهر

اجتماع اليوم

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على طلب وزارة الدفاع لمد مدة إرسال بعض عناصر القوات المسلحة خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى، فى منطقة الخليج العربى، والبحر الأحمر، وباب المندب، حيث تمت الموافقة على مد هذه المدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء المهمة القتالية أيهما أقرب.

وكان قرار لرئيس الجمهورية قد صدر فى 26 مارس الماضى بشأن إرسال بعض عناصر القوات المسلحة فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومى المصرى، والعربى، فى منطقة الخليج العربى، والبحر الأحمر، وباب المندب، لمدة 40 يومًا، ونظرًا لأن هذه المدة قاربت على الانتهاء، وأن المبررات التى استلزمت إصدار هذا القرار ما زالت قائمة، فقد طلبت وزارة الدفاع مد هذه المدة ووافق مجلس الوزراء على ذلك.

 

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