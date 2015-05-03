الباز يعرض على السيسي أخر صور المسح الجيولوجي لاستصلاح مناطق بمصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالعالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور فاروق الباز عرض خلال اللقاء آخر صور المسح الجيولوجى لعدد من المناطق المصرية للنظر فى إمكانية استصلاحها وتنميتها، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية بها.

وأوضحت صور المسح تضاريس التربة وأفضل الأماكن التى يمكن تنميتها زراعياً وتحويلها إلى مجتمعات تنموية متكاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على أهمية اكتشاف أراضٍ جديدة صالحة للزراعة ، بما يتيح فرصاً واعدة للعمران ومكافحة التكدس والزحام بالوادى الضيق ، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة فى الزراعة والصناعة والتجارة، والمساهمة فى توافر الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

>

>