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القبض على 10 أشخاص من عصابة السكة الحديد بالوادى الجديد بحوزتهم ذخائر

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القبض على 10 أشخاص من عصابة السكة الحديد بالوادى الجديد بحوزتهم ذخائر القبض على 10 أشخاص من عصابة السكة الحديد بالوادى الجديد بحوزتهم ذخائر
تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن الوادى الجديد من تنفيذ حملة أمنية ناحجة ضد عناصر تشكيل عصابات سرقة قضبان السكة الحديد اليوم، الأحد، والتى أسفرت عن ضبط 10 أشخاص بحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بعد أن حدث اشتباك مع أفراد العصابة وتبادل لإطلاق النار فى معركة شديدة على الحدود المتاخمة لقرية الكويت الواقعة على طريق الخارجة باريس، والتى أسفرت عن إصابة أحد أفراد العصابة وتم نقله إلى مستشفى الخارجة العام وسط حراسة مشددة.

وقال اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مديرية الأمن نجحت فى توجيه ضربة قوية لعناصر لصوص السكة الحديد بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت إحدى البؤر التابعة لهم والتى تم التعامل معها بنجاح وتم القبض على 10 أشخاص من التشكيل العصابى بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وجار فحصهم فى الوقت الذى أصيب أحدهم بطلق نارى فى البطن وتم نقله إلى مستشفى الخارجة العام وجار تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365