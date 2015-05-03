رحلات عمرة لرؤساء القرى المتميزين فى إزالة التعدى على خطوط المياه بمطروح

عقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعاً لوضع آلية لإزالة كل التعديات، على مياه ترعة الشيخ زايد بالحمام، وخطوط مياه الشرب الرئيسية، وذلك بحضور المهندس علاء عبد الشكور السكرتير، العام المساعد، واللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، ونائب مدير أمن مطروح، ورؤساء مدن وقرى الحمام والعلمين والضبعة ومسئول الرى بترعة الحمام، وقرر المحافظ منح رحلة عمرة لكل رئيس قرية متميز، بكل مدينة من مدن المحافظ الثمانية، تقديراً لتواصلهم مع المواطنين وحل مشاكلهم والحفاظ على المرافق العامة.

وشهد الاجتماع التوقيع على محضر آلية تنفيذ إزالة التعديات، على ترعة الحمام وخطوط المياه، وتحديد مسئوليات كل جهة، بداية من رؤساء القرى، بالإبلاغ عن أى تعدٍ فوراً مروراً برئيس المدينة، وشركة المياه حتى تنفيذ الإزالة، من خلال الشرطة ومأمور القسم التابع له كل مدينة، بعد العرض على مدير أمن مطروح، مع تنفيذ القانون دون تردد أو خوف، وضبط وإحضار المخالفين والمتعدين على خطوط المياه.

وأكد محافظ مطروح ضرورة تضافر وتعاون كل الجهات المعنية، لإزالة التعديات على مصادر مياه الشرب الرئيسية بالمحافظة، مع استمرارها ومتابعتها، من خلال دوريات متابعة على ترعة الشيخ زايد بالحمام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وسحب أى ماكينات ومعدات رى، غير ملتزمة بمواعيد الرى التى تم تحديدها، من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، وتوقف الرى فى أى وقت آخر للحفاظ على منسوب المياه بالترعة لتشغيل محطة تنقية مياه جنوب العلمين، وكذلك تعقب أى تعديات على خطوط المياه والتأكد من الإزالة وعدم عودة التعدى مرة أخرى.



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اجتماع محافظ مطروح برؤساء المدن والقرى ومسئولى شركة المياه



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محافظ مطروح والسكرتير العام المساعد خلال الاجتماع



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المحافظ يقرر مكافأة رؤساء القرى المتميزين برحلات عمرة



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جانب من اجتماع مواجهة التعديات على خطوط المياه وترعة الحمام

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