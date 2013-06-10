"الحرية والعدالة" ينظم قوافل حرفية وبيطرية ودوري كرة قدم بالفيوم

أعضاء "الحرية والعدالة" يعقدون جلسة صلح استمرت 4 ساعات

كتب : ميشيل عبدالله الإثنين 10-06-2013 12:46

نظم حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة الفيوم، العديد من الأنشطة على مستوى المحافظة ضمن حملة "معا نبني مصر"، كما نظموا قوافل حرفية وبيطرية.

وأعلنت اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة بالفيوم، انطلاق دوري كرة القدم للأشبال اليوم، والذي ينظمه الحزب ضمن حملة "معا نبني مصر"، حيث يضم الدوري مجموعتين و4 فرق، بحيث يتكون كل فريق من 7 لاعبين، ويقام الدوري على أرض نادي شباب الداور بقرية بيهمو بمركز الفيوم.

وصرح خالد أنور معوض، مسؤول الوحدة القاعدية لحزب الحرية والعدالة بسيلا، أنه تم تنظيم قافلة حرفية بعزبة عبدالحميد بقرية سيلا بمركز الفيوم، واستفادت منها أكثر من 120 أسرة، وأن عدد المستفيدين من القوافل الحرفية بلغ 1050 مستفيد.

وفي نفس السياق، نظم حزب الحرية والعدالة بقرية دفنو بمركز إطسا بالفيوم، قافلة بيطرية شملت كشفا طبيا بيطريا بأجر رمزي 3 جنيه، بما فيها أشعة "السونار".

وعلى صعيد آخر، تدخل أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لعقد جلسة صلح استمرت أكثر من 4 ساعات بقرية قلهانة، وبمشاركة عمدة القرية وعمدة منشأة ربيع وعمدة عزبة قلمشاة وشيخ بلد عزبة قلمشاة وأمناء الوحدات الحزبية وشباب جماعة الإخوان وعدد كبير من رموز العائلات بالمنطقة، بعد المشاجرة التي وقعت الأسبوع الماضي بين طلبة مدرسة الزراعة بالفيوم، والتي أصيب فيها عدد من الطلبة من عزبة قلمشاة وقلهانة ومنشأة ربيع وقرية قلمشاة التابعين لمركز إطسا الفيوم، حيث يرجع سبب المشاجرة لمشادات وقعت بين الطلبة بموقف ميدان الحواتم بمدينة الفيوم.

ووقع جميع الأطراف على الالتزام حتى نهاية الصلح، وتم التصالح بين القرى المجاورة، وأقسم الجميع على كتاب الله أنهم راضون بهذا التصالح.