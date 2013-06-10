أخبار عاجلة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"الحرية والعدالة" ينظم قوافل حرفية وبيطرية ودوري كرة قدم بالفيوم

Google+ Print
"الحرية والعدالة" ينظم قوافل حرفية وبيطرية ودوري كرة قدم بالفيوم "الحرية والعدالة" ينظم قوافل حرفية وبيطرية ودوري كرة قدم بالفيوم
أعضاء "الحرية والعدالة" يعقدون جلسة صلح استمرت 4 ساعات

كتب : ميشيل عبدالله الإثنين 10-06-2013 12:46

نظم حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة الفيوم، العديد من الأنشطة على مستوى المحافظة ضمن حملة "معا نبني "، كما نظموا قوافل حرفية وبيطرية.

وأعلنت اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة بالفيوم، انطلاق دوري كرة القدم للأشبال اليوم، والذي ينظمه الحزب ضمن حملة "معا نبني مصر"، حيث يضم الدوري مجموعتين و4 فرق، بحيث يتكون كل فريق من 7 لاعبين، ويقام الدوري على أرض نادي شباب الداور بقرية بيهمو بمركز الفيوم.

وصرح خالد أنور معوض، مسؤول الوحدة القاعدية لحزب الحرية والعدالة بسيلا، أنه تم تنظيم قافلة حرفية بعزبة عبدالحميد بقرية سيلا بمركز الفيوم، واستفادت منها أكثر من 120 أسرة، وأن عدد المستفيدين من القوافل الحرفية بلغ 1050 مستفيد.

وفي نفس السياق، نظم حزب الحرية والعدالة بقرية دفنو بمركز إطسا بالفيوم، قافلة بيطرية شملت كشفا طبيا بيطريا بأجر رمزي 3 جنيه، بما فيها أشعة "السونار".

وعلى صعيد آخر، تدخل أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لعقد جلسة صلح استمرت أكثر من 4 ساعات بقرية قلهانة، وبمشاركة عمدة القرية وعمدة منشأة ربيع وعمدة عزبة قلمشاة وشيخ بلد عزبة قلمشاة وأمناء الوحدات الحزبية وشباب جماعة الإخوان وعدد كبير من رموز العائلات بالمنطقة، بعد المشاجرة التي وقعت الأسبوع الماضي بين طلبة مدرسة الزراعة بالفيوم، والتي أصيب فيها عدد من الطلبة من عزبة قلمشاة وقلهانة ومنشأة ربيع وقرية قلمشاة التابعين لمركز إطسا الفيوم، حيث يرجع سبب المشاجرة لمشادات وقعت بين الطلبة بموقف ميدان الحواتم بمدينة الفيوم.

ووقع جميع الأطراف على الالتزام حتى نهاية الصلح، وتم التصالح بين القرى المجاورة، وأقسم الجميع على كتاب الله أنهم راضون بهذا التصالح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد