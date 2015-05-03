تشيلسي يتوج بلقب البريميرليج للمرة الرابعة في تاريخه

توج نادي تشيلسي بطلا للدوري الانجليزي بعد فوزه على كريستال بالاس بهدف لصفر في مباراة جمعتهما في ملعب ستامفورد برديج.

وسجل إيدن هازار هدف الفوز في نهاية الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء ، وكان لاعب المنتخب البلجيكي توج قبلها بجائزة أحسن لاعب في الدوري الانجليزي.

ويعد هذا اللقب الرابع من نوعه لنادي تشيلسي، الذي بدأ مشجعوه الاحتفالات بفوز فريقهم بمجرد إعلان الحكم نهاية المباراة.

وقال قائد الفريق جون تيري ، بعد المباراة ” إن شعور لا يوصف ، لقد اجتهدنا كثيرا في العمل ، وكانت المباراة صعبة لأن المنافس جيد. لقد غاب عنا هذا اللقب من 5 أعوام، وسبب لنا ذلك ألما كبيرا، أنا في غاية السعادة”