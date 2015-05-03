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أهالى يشتبكون بالأسلحة النارية مع الأمن لمنع إزالة التعديات فى الإسكندرية

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وقعت اشتباكات بين الاهالى وقوات الأمن بالأسلحة النارية منذ قليل، بمنطقة عزبة العرب، بريف المنتزه شرق الإسكندرية، وذلك أثناء شن حملة إزالة لمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الأمن لإزالة تعديات الأهالى على أراض تابعة لوزارة الأوقاف.
>الحملة الأمنية أثناء تنفيذ قرار الإزالة -اليوم السابع -5 -2015
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الحملة الأمنية أثناء تنفيذ قرار الإزالة


>وتستهدف الحملة إزالة التعديات من عزبة العرب الكبرى والصغرى، حيث بلغ حجم التعديات على أراضى الأوقاف 76 فدانا، بخلاف العقارات والمحلات المخالفة، وقد قام الأهالى بعزبة العرب بالتعدى على 47 فدانا فى أوائل 2011، بعد أن كانت التعديات 12 فدانا فقط قبل اندلاع الثورة، ليزيد حجم التعديات من 2011 إلى 2014 حوالى 59 فدانا.
>قوات الأمن تحاصر المنطقة لإزالة التعديات -اليوم السابع -5 -2015
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قوات الأمن تحاصر المنطقة لإزالة التعديات


>ويذكر أن محافظة الإسكندرية قد نفذت حتى الآن 4 قرارات إزالة وتواصل تنفيذ باقى القرارات بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية أمن الإسكندرية.

الأهالى تشتبك مع الأمن لرفض تنفيذ قرار الإزالة -اليوم السابع -5 -2015
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الأهالى تشتبك مع الأمن لرفض تنفيذ قرار الإزالة


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مصر 365