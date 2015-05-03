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السيسى يوجه وزير الزراعة بالانتهاء من مشروع قرية "الأمل" بسيناء

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السيسى يوجه وزير الزراعة بالانتهاء من مشروع قرية "الأمل" بسيناء السيسى يوجه وزير الزراعة بالانتهاء من مشروع قرية "الأمل" بسيناء
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى إطار متابعة التطورات الجارية فى مشروع استصلاح المليون فدان، والذى لا يستهدف فقط استصلاح الأراضى من أجل الزراعة، وإنما يمتد ليشمل بناء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب النمو الطبيعى للسكان.

ويهدف المشروع إلى إقامة مصانع للتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية، بما يضمن إنشاء مجتمعات متكاملة تتمتع ببنية أساسية لازمة، وشبكة من الطرق لتيسير نقل المحاصيل، والمنتجات، بأسعار مناسبة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الزراعة استعرض التطورات الجارية للانتهاء من مشروع قرية الأمل الواقعة شرق قناة السويس بسيناء، لتكون ملتقى للتنمية الزراعية يربط بين التنمية فى سيناء ومحور قناة السويس.

وشدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل للانتهاء من مشروع قرية الأمل وتطبيقها كنموذج عملى ناجح، وقابل للتطبيق، يمكن تعميمه فى مشروعات الاستصلاح الزراعى، ولاسيما استصلاح المليون فدان.


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