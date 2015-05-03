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بالفيديو.. سيدة تبيع "سجاير فرط " داخل حرم جامعة القاهرة

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بالفيديو.. سيدة تبيع "سجاير فرط " داخل حرم جامعة القاهرة بالفيديو.. سيدة تبيع "سجاير فرط " داخل حرم جامعة القاهرة
"لا يا ابنى حرام عليك صحتك"، بهذه الكلمات القليلة التى تثير بداخلك الشفقة والحب معًا، تحدثت سيدة تبيع السجائر "الفرط" داخل حرم جامعة القاهرة لمحرر "اليوم السابع" الذى حاول رصد الواقعة داخل الجامعة.

وأكملت السيدة دعوتها بالصحة والعافية للذى ظنت أنه من غير المدخنين من بين الطلاب الذين كانوا يشاهدون الموقف.

وفى الوقت الذى يعلن فيه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مرارًا حظر التدخين داخل مبانى الجامعة، تجد أن السجائر يتم توفيرها للطلاب داخل الحرم الجامعى، جلست السيدة التى تبيع السجائر والمصاصات والأقلام للطلاب وراء الطاولة الخاصة بها بكلية التجارة بالجامعة.

يأتى الطلاب والطالبات على حد سواء لتلك السيدة، حيث يريد الطلاب الحصول على السجائر التى كانوا يحضرونها من خارج الحرم الجامعى بعد أن اقتربت منهم، ويهدف الطالبات لشراء المصاصات لاستخدامها فى إثارة ذكرياتهم الطفولية والتصوير بها.

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مصر 365

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