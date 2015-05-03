استئصال جذرى لأعضاء الحوض الخلفية لمريضة تعانى من ورم خبيث بالقولون

نجح فريق طبى "بقسمى الجراحة وأمراض النساء والتوليد" بالمستشفى الجامعى بقنا فى إجراء جراحة لاستئصال جذرى لأعضاء الحوض الخلفية لمريضة تعانى من ورم خبيث بالقولون منتشر فى الرحم، وتعد الأولى من نوعها بكلية طب قنا.

وقال مدير عام المستشفيات الجامعية الدكتور كرم مسلم - فى تصريح له اليوم الأحد - أن الجراحة استغرقت أربع ساعات متصلة تم فيها استئصال جذرى للرحم بالإضافة إلى جزء من القولون ككتلة واحدة بمسافة أمان كافيه لضمان استئصال الورم تماما.. مؤكدا أن المريضة الآن بحالة جيدة وتماثلت للشفاء من الجراحة، وسوف تبدأ المريضة المرحلة الثانية من العلاج وهى العلاج الكيماوى بقسم علاج الأورام بالمستشفى الجامعى.