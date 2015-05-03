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إزاى تحافظى على أسنان طفلك وتديه فلورايد وكالسيوم طبيعى من غير أدوية

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إزاى تحافظى على أسنان طفلك وتديه فلورايد وكالسيوم طبيعى من غير أدوية إزاى تحافظى على أسنان طفلك وتديه فلورايد وكالسيوم طبيعى من غير أدوية
كثير من الأمهات يجهلن أهمية عنصر الكاليسوم والفلورايد لصحة أسنان أطفالهن وأهمية أن يحصل عليها بصورة طبيعية وليس أقراص حيث يعتبر الماء من أهم مصادر الفلورايد للطفل.

الكاليسوم والفلوريد الطبيعى أفضل من الأقراص


>وحول هذا الموضوع يتحدث الدكتور محمد عماد استشارى تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، مؤكدًا أنه يجب على الأمهات الاهتمام بإعطاء الأطفال الأغذية الغنية بالكاليسوم والفلورايد بصور طبيعية والابتعاد عن إعطائها على هيئة أقراص دوائية لتفادى تأثير المواد الكميائية وانعكاسها على صحة الطفل وتأثيرها على الكلى والكبد.

أهمية الكاليسوم والفلوريد لظهور الأسنان اللبنية


>ويستكمل د.عماد قائلا: "يجب على الأمهات الاهتمام بإعطاء طفلها عنصرى الكاليسوم والفلوريد خاصة فترة تكوين العظام داخل الفك وقبل ظهور الأسنان اللبنية من خلال مراعاة الآتى:
>1)الاهتمام بشرب الطفل المياه الصحية بصورة كافية للحصول على احتياجه من عنصرالفلوريد المتواجد بالمياه بدل من الأقراص الدوائية.
>2)تناول الأطفال الخضراوات والفواكه الطازجة مثل التفاح والموز.
>3)إعطاء الطفل الألبان ومنتاجتها مثل الزبادى والجبن والألبان المناسبة للفئة العمرية للطفل.

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مصر 365