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انتهاء اجتماع إدارة الأهلي

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انتهاء اجتماع إدارة الأهلي انتهاء اجتماع إدارة الأهلي

يجتمع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بنائبة أحمد سعيد في جلسة مغلقة، بعد انتهاء الاجتماع بعلاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي ووائل جمعة مدير الكرة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الأهلي ظهر يوم الاثنين لمناقشة مستقبل الجهاز الفني للفريق الأحمر بعد توديع دوري أبطال إفريقيا من دور الـ16 على يد المغرب التطواني.

وكان طاهر قد اجتمع بعبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الناشئين بالنادي، قبل الدخول في جلسة مع نائبه أحمد سعيد.

ووصل جمعة وعبد الصادق إلى مقر النادي الأهلي، لينضما إلى الرئيس ونائبه.

4:40 انضمام إبراهيم الكفراوي وعماد وحيد عضوي مجلس الإدارة وكامل زاهر أمين الصندوق ورحل محمد عبد الوهاب للاجتماع.

وانتهى اجتماع الرئيس بعيد الصادق وجمعة، ليدخل في جلسة مع نائبه أحمد سعيد.

واستقر طاهر على إقالة جاريدو والتي سيتم الإعلان عنها غدا، ويدرس مع سعيد الأسماء المطروحة لخلافة المدرب الإسباني.

وانتهى الاجتماع في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وبتابع FilGoal.com نتائج الاجتماع بعد قليل.

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