6 مايو.. الحكم معارضة "أبو إسماعيل" على حبسه بتهمة سب الشرطة

أرجأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل، وأحمد عزيز الفقى، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، الحكم فى المعارضة المقدمة من "حازم صلاح أبو إسماعيل" مؤسس حزب الراية السلفى على حكم حبسه سنة فى اتهامه بسب الشرطة إلى جلسة 6 مايو الجارى.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن سنة مع الشغل، على حازم صلاح أبو إسماعيل، فى اتهامه بسب وقذف ضباط الشرطة، فى مقاطع على الإنترنت، حيث وصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك، اللواء أحمد جمال الدين.