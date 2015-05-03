بالصور.. ضبط 5 ملايين صاروخ وألعاب نارية وأسلحة بيضاء بطنطا

نجح ضباط قسم شرطة أول طنطا فى ضبط 5 ملايين صاروخ وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر و5800 مطواة داخل مخزن بشارع سوريا أول طنطا ملك "رسمى.ج" 61 سنة، صاحب مكتبة بشارع السكة الجديدة.

كان ضباط مباحث التموين بالغربية تمكنوا من ضبط المتهم أثناء تواجده بمنزله وبحوزته (2069 صاروخًا وشمروخًا و200 طلقة محدثة صوت و54 مطواة مختلفة الأنواع و44 كتر وصاعق كهربائى بقصد الاتجار، إضافة إلى 35 ألفا و900 جنيه) وتحرر له المحضر رقم 9198 جنح أول طنطا لسنة 2015.

>

>

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية ومدير المباحث الجنائية يعاينان المضبوطات

وباستكمال التحريات والمراقبة السرية وصولا لمصدر المضبوطات رصدت تحريات الرائد عمرو الطوخى، رئيس مباحث قسم أول طنطا، ومتابعة ابن المتهم الذى يعمل معه بذات المحل المخزن الرئيسى للمضبوطات وهى شقة خاصة بأنه "ماركو" 28 سنة، دبلوم تجارة بشارع سوريا.

>

>

المتهم والمضبوطات

بتقنين الإجراءات داهمت مأمورية من ضباط مباحث القسم الشقة المشار إليها وضبطت الأخير وعثرت بداخل الشقة على 5 ملايين مليون صاروخ وشمروخ متعددة الأنواع و5800 مطواة مختلفة الأنواع و2 هاتف محمول و150 جنيها.

>

>

مدير أمن الغربية والرائد عمرو الطوخى رئيس مباحث قسم أول طنطا والمضبوطات

>تم التحفظ على المضبوطات وبمواجهة "ماركو" اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار قتحرر له المحضر رقم 9468 جنح قسم أول طنطا لسنة 2015 ونقل المضبوطات داخل 8 سيارات إلى قسم أول طنطا.

وانتقل اللواء سامح الكيلانى، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، واللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، إلى قسم أول طنطا لمعاينة المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



>

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية ومدير المباحث الجنائية



>

صورة تجمع مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية ومدير المباحث الجنائية والضباط والأفراد