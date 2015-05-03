اكتشفي المكياج المناسب لقبّعات الصيف

تعتبر القبّعات من الصيحات الجماليّة القديمة، التي عادت لتتصدّر عالم الجمال. واللافت أنّ هذا الأكسسوار يختلف من مناسبة إلى أخرى، بين النهار والليل، وتتنوّع معه طرق تطبيق المكياج. إذا كنت لا تحبّين القبّعات، عليك تجربة الشكل الذي يناسبك، إذ أنّها من الأساسيّات الجماليّة لهذا الصيف. وكي لا تقعي في فخّ المبالغة، تابعي معنا خطوات تطبيق المكياج المناسب مع القبّعة الصيفيّة:

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القبّعات تزيد من قوّة المرأة

لا تخافي من وضع القبّعات. وإذا لم يسبق لك أن وضعت واحدة، توجّهي إلى أقرب متجر واشتري واحدة تناسبك ، فهي ستجعلك تبدين جميلة وستشعرين بالثقة. يمكنك وضعها في العمل، الحفلات السهرات، أو حتى الزفاف. إذ أنّ للقبعة تاثيراً كبيراً في تحويل وتبديل إطلالتك، إذا اخترتها بشكل صحيح. تعتبر هذه المرحلة دقيقة، لذلك ننصحك بالتوجّه الى متجر متخصّص بالقبّعات، حيث يمكن استشارة المسؤول للحصول على القبعة الصحيحة، والتي قد تختلف بحسب المناسبة.

تنسيق المكياج مع القبّعة لتحقيق الإطلالة المناسبة.

لكن المرحلة الأهم تبقى للمكياج الذي يمكن أن يشوّه القبّعة، أو أن يجعلها تبدو أجمل، إذ أنّهما يعملان معا ليبرزا الميّزات الخاصة بك، والقبعات تحتاج إلى المكياج لتحقيق التوازن.

أوّلاً، اذا كنت ترتدين قبّعة قويّة في السهرات، عليك وضع المكياج القوي، من الآي لاينر إلى أحمر الشفاه الأحمر أو الداكن، لتحقيق التوازن.

ثانياً، إذا كانت قبّعتك جريئة وتريدين تسليط الضوء عليها، ننصحك باعتماد المكياج الطبيعي.

ثالثاً، لقبّعات النهار المصنوعة من القماش والقشّ، باختلاف أشكالها، يعتبر الآي لاينر المجنّح مع أحمر الشفاه القوي، الأحمر الفوشيا أو حتى البنفسجي، من آخر صيحات الجمال، والتي ستبرز جمالك، وتمنحك إطلالة مشرقة في هذا الصيف.

رابعاً، للقبّعات المزخرفة بالورود أو الحبوب، ننصحك باعتماد المكياج الطبيعي مع أحمر الشفاه الزهري.

خامساً، للقبّعات الداكنة، لا تتردّدي في وضع ملمّع الشفاه والآي لاينر الملوّن، كالأزرق والأخضر، لاشراقة وجهك.

إنّها موضة القبّعات باختلاف أشكالها، لا تتردّدي سيدتي، في تجربتها، شرط أن تختاري المكياج المناسب لها...

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