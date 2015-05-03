اعتني بشعرك على غرار صالونات التجميل العالمية

قد تنفقين الكثير من الأموال للحصول على جلسة عناية وتدليك لشعرك، في حين أنه يمكنك القيام بهذه الجلسة بنفسك في المنزل، فالشعر الرائع لا يحتاج سوى العناية الجيدة التي تبدأ بالتدليك وتنتهي بالتدليك.

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إليك أساسيات وقواعد التدليك لتقومي بها في المنزل دون أية تكاليف:

1. فروه الرأس:

إنّ أفضل وقت لتدليك فروة الرأس هو قبل غسل الشعر، وذلك بوضع أحد الزيوت المغذية لفروه الرأس كزيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت جوز الهند الذي يعتبر من أفضل زيوت الشعر. دلكي فروة رأسك جيداً لتساعدي على ترطيب شعرك ومنع تكسره؛ ولكن تجنبي استخدام أظافرك عند تدليك رأسك حتى لا تجرحي فروة رأسك، وإنما استخدمي باطن الإصبع بحركات دائرية صغيرة.

2. مؤخرة الرأس:

هي الأكثر مكان عليك التركيز عليه أثناء التدليك، فهذه المنطقة تعتبر من أكثر المناطق تعرقاً في الرأس وتدليكها يساعد على تنظيفها جيداً. وليس ذلك فحسب. بل تساعد على تقليل حدة التوتر لديك أيضاً. كل ما عليك فعله هو وضع كلتا يديك على جانبي رأسك مع وضع الإبهام على قاعدة رأسك وأصابعك الأخرى حول الجزء العلوي من رأسك، ثم اضغطي ضغطاً خفيفاً على تلك المنطقة وقومي بتدليكها بحركات دائرية خفيفة مع سحب الجلد إلى أعلى قليلاً مع الإبهام. اتركي شعرك لمدة ربع أو نصف ساعة ليستفيد من فوائد الزيوت وبعدها سيكون جاهزاً لمرحلة التنظيف.

3. تنظيف الشعر:

حاولى توزيع الشامبو على كل أنحاء شعرك وبالأخص الجزء الخلفي لشعرك، ثم وزعيه في مسار دائري، ثم انتقلي إلى مركز الشعر. وهكذا ستقومين بتوزيع الشامبو على كافة أنحاء فروة رأسك. وعند غسل الشعر بالشامبو عليك مساعدة فروة الرأس على التخلص من الأتربة والزيوت الضارة بها. لذا عليك تدليك فروة رأسك جيداً عند غسلها بالشامبو الخاص بك.

4. التدليك الأخير للشعر:

وأخيراً عليك شطف شعرك من الشامبو ووضع البلسم المناسب على نهايات شعرك لكي تحصلي على شعر أكثر سلاسة، ولا تنسي إمالة رأسك إلى الأسفل بحيث يكون شعرك متدلياً مع التدليك الخفيف، فهذه الطريقة تعمل على تخليص شعرك من أية بقايا للشامبو أو البلسم، كما تعمل على تنشيط الدورة الدموية في الشعر والتي تحفز بدورها بصيلات الشعر على النمو. أنت بذلك قد قمت بأفضل عناية بالشعر، ومع تكرارها أسبوعيّاً ستضمنين الحصول على شعر غاية في الصحة واللمعان.

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