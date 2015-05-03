بالصور.. 3 أكفان تنهى الخصومة بين عائلتى أبو عكاش وأبو الغيط فى سوهاج

بحضور حوالى 2000 من أهالى دائرة قسم شرطة أول سوهاج يتقدمهم رجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات الشعبية والتنفيذية تمكنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء إبراهيم صابر، مدير الأمن، من إنهاء خصومة فى الحادث المحرر به المحضر رقم 2477 إدارى قسم أول سوهاج لسنة 2014 بين أفراد عائلتى أبو عكاش وأبو الغيط بناحية الشيخ خليفة دائرة القسم والذى أسفر عن مقتل "أحمد ع ف ا" ينتمى للعائلة الأولى، واتهم بقتله "إسلام أ أ"، و"أحمد أ ط" و"محمود أ ع ط" من العائلة الثانية، بسبب مشادة كلامية بينهم أثناء قيام الطرف الأول ببيع الكنافة ورغبة الطرف الثانى فـى تحصيل مبالغ منهم مقابل السماح لهم بذلك حيث تم ضبط المتهم الثالث وحاليًا محبوس احتياطيًا على ذمة القضية.

شارك فى الصلح العميد أسامة عبد العظيم مأمور قسم أول سوهاج نائبًا عن اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والمقدم عمرو الجندى مفتش مباحث القسم نائبًا عن العميد أسعد الذكير مدير المباحث، والرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج نائبًا عن العميد محمد توفيق رئيس مباحث المديرية.

وعقد الصلح بسرادق كبير بقطعة أرض فضاء بشارع السوق أمام جراج النقل دائرة القسم بحضور بعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ولجنه المصالحات وأهالى القرية والقرى المجاورة، وأقسم الطرفان على كتاب الله بأن يكون صلحًا جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32 أحوال القسم بتاريخ اليوم.

كما قدم 3 أفراد من عائلة أبو الغيط 3 أكفان لعائلة عكاش أمام الحضور وتعاهد الطرفان على أن يكون الصلح من أجل ابتغاء مرضات الله وعدم العودة إلى مثل هذا الفعل حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بين الجميع.



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التفاف الأهالى فى الصح أثناء تقديم القودة



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الأهالى يشهدون عملية الصلح بين العائلتين



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جانب من الحضور بالصلح



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لحظة دخول أفراد عائلة أبو الغيط سرادق الصلح



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أفراد عائلة أبو الغيط داخل الصلح



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أفراد لجنة المصالحات لحظة استقبال المتصالحين



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جانب من الحضور يتقدمهم القيادات الشعبية



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مراسم إنهاء الصلح بين العائلتين



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منصة الحضور القائمة على الصلح



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مأمور قسم أول سوهاج ومفتش مباحث القسم ورئيس المباحث على منصة الصلح



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القيادات الأمنية تشارك فى مراسم الصلح