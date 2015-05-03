حنان شوقى ووفاء الحكيم سفيرتا مبادرة "شرم سايكل" للترويج للسياحة

تبنت الفنانة حنان شوقى والفنانة وفاء الحكيم مبادرة "شرم سايكل" للترويج للسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة عن طريق تعميم استخدام الدراجات الهوائية للحد من خطر انقراض الشعب المرجانية النادرة والحفاظ على نمط حياة رياضى وصحى.

وأبدت الفنانة حنان شوقى اهتمامها الشخصى بالمبادرة لكونها تمول بالكامل بالجهود الذاتية وتحظى بدعم ورعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ولكونها تحتضن مئات الشباب والطلائع من أجل إعداد جيل صحى ورياضى ويتمتع بوعى سياحى وبيئى. وأكدت الفنانة وفاء الحكيم قناعتها التامة بالفكرة والإخلاص المستمر لتحقيق أهدافها وسعادتها البالغة لاستقبال السائحين والمقيمين بشرم الشيخ بدعمهم للمبادرة وخصوصا دعم العديد من الشخصيات الهامة المعروف عنها المصداقية ويتقدمها اللواء محمد الجافى والأستاذ أحمد جنينة واللواء حسام السباعى.

وصرح ايهاب السيد، مؤسس "شرم سايكل"، بأنه فوجئ وقت استضافة الفنانة حنان شوقى والفنانة وفاء الحكيم ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى الثالث (مبروك لمصر) برئاسة الفنان مرتضى أنيس بطلبهما مشاركة الشباب فى ركوب الدراجات ووعدهما بالعمل كسفراء لمبادرة شرم سايكل ومتحدثين باسمها لنقل رسالتها لجمهورهما حول العالم والمطالبة بتعميم الفكرة ونقلها لباقى المدن السياحية.